السفير الهندي يعقد مؤتمرا صحفيا بالكرنك على هامش اليوم العالمي لليوجا

عقد السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه، مؤتمرا صحفيا في معبد الكرنك على هامش حضوره فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الثامن لليوجا 2022 بمعبد الكرنك، بحضور اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك.

اليوجا هدية الهند للعالم

وقال جوبتيه، في كلمته في المؤتمر، «كما تعلمون جميعا فإن اليوجا تعتبر هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع، وتعنى اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهي تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحي بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين الروح والعقل والجسد».

حب السائح الهندي للحضارة المصرية القديمة

وأشار السفير الهندي لدى القاهرة إلى أن أسباب اختيار معبد الكرنك لإقامة الفعالية جاء بسبب حب السائح الهندي للحضارة المصرية القديمة، إضافة إلى أن معبد الكرنك يعتبر من أهم المواقع الأثرية في العالم، والتليفزيون الهندي سيذيع العديد الفعاليات في الهند، وسيشجع العديد من السائحين على زيارة الأقصر ومصر بشكل عام، حيث يزور مصر سنويا أكثر من 130 ألف سائح هندي.