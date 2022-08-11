طبيب مصري بألمانيا ينجح في تقليل مدة العلاج بالإشعاع لمرضى سرطان الجلد

كشف الدكتور خالد عبدالسلام، استشاري العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة مونستير الألمانية، عن تفاصيل اكتشافه العلمي الذي قلص مدة العلاج الإشعاعي لمرضى سرطان الجلد، مؤكدا أن بحثه بدأ بعد وصوله برلين بعام واحد، لافتًا إلى أنه خريج كلية الطب - جامعة الإسكندرية عام 2006، وسافر بعد انتهاء الخدمة العسكرية عام 2010 لألمانيا، واستكمل التخصص في مجال العلاج الإشعاعي.

أول بحث عام 2011

وأوضح «عبدالسلام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه بدأ في أول بحث له عام 2011 وأنهاه عام 2015، وقارن خلاله بين الجرعة القديمة من الإشعاع لعلاج السرطان، التي اخترعها جون ترامب، عم الرئيس الأمريكي السابق منذ 70 عاما، والأخرى البسيطة التي توصل لها.

وأشار استشاري العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة مونستير الألمانية، إلى أنه نجح عام 2018 بالتوازي مع جامعات أمريكية، في التأكد من فاعلية الجرعة البسيطة وأثارها الجانبية أقل بشكل ملحوظ، ويمكن تكرارها 4 مرات مدى الحياة.

وأشاد مكتشف العلاج الإشعاعي الجديد لمرضى السرطان بتفوق الأطباء المصريين في الخارج، لافتا إلى أن ألمانيا بها 1800 طبيب مصري في مواقع مختلفة، يرفعوا علم مصر في كل مكان.