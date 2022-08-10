تشييع جثمان الطفلة ريماس محاربة السرطان في البحيرة

حالة من الحُزن يعيشها أهالي قرية الزنقلة، التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، عقب وفاة الطفلة ريماس صاحبة الـ10 سنوات، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، والتي عانت منه منذ ما يقرب من عامين.

ووصل، قبل قليل، جثمان الطفلة ريماس لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر عائلتها، ويعيش أهالي الطفلة حالة من الحزن عقب إعلان نبأ وفاتها.

وأشار وائل عبدالباعث والد الطفلة ريماس، لـ«الوطن» في وقت سابق إلى أن ابنته ظهر عليها علامات مرضية، الأمر الذي دفعهم إلى التردد على الأطباء لتشخيص حالتها الصحية.

تشخيص الحالة الصحية للطفلة ريماس

وأضاف أن التشخيصات الطبية الأولية أشارت إلى عدم إصابتها بمرض السرطان، إلا أنهم عقب مرور وقت اكتشفوا إصابتهم، حيث فقدت الحركة والكلام والبلع.

وتابع أنها أصيبت بنزيف بالمخ وجرى نقلها إلى مستشفى 57357 إلا أنها غادرتها عقب تدهور حالتها وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة البحيرة.

هاشتاج لإنفاذ ريماس

ودشن أهالي مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، في وقت سابق هاشتاج «انقذوا ريماس»، كما أطلقوا عليها محاربة السرطان رغبة في سفرها لتلقي العلاج في الخارج، بعدما تدهورت حالتها الصحية.

تبني حالة ريماس

وأضاف أن أحد رجال الأعمال المصريين بالخارج تواصل معه لتبني حالتها الصحية وعلاجها في الخارج، ولم يتمكن من ذلك لعدم قدرته في الحصول على التقارير الطبية التي تشخص الحالة الصحية لها.

تدوال نبأ وفاة ريماس

وجرى تدوال نبأ وفاة الطفلة ريماس على مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات من الجميع بالصبر والسلوان لأهلها.