«مي» تلحق بأخيها بسبب نفس المرض.. السرطان يختطف طالبة «طب كفرالشيخ»

خيمت حالة من الحُزن على أبناء قرية المنشأة الصغرى، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة طالبة جامعية تُدعى «مي عادل عمارة»، صاحبة الـ22 عاماً، طالبة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان اللعين، الأمر الذي تسبب في صدمة لدى أُسرتها وأصدقائها المقربين.

أبناء القرية يودعونها بالدموع

وودع أبناء قرية المنشأة الصغرى الشابة التي كانت تدرس في الفرقة الرابعة بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، حيث أدوا عليها صلاة الجنازة، قبل أن يصلوا بها إلى مثواها الأخير في مدافن الأسرة بالقرية، وذلك وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كانت تتمتع به الشابة المتوفاة من الطيبة وحُسن الخلق.

كانت تتمتع بالعديد من الصفات الحميدة

وقال محمد علي، أحد أقارب الأسرة، إن الشابة المتوفاة كانت تتمتع بالعديد من الصفات الحميدة، وكانت متواضعة على الرغم من التحاقها بكلية الطب، مضيفاً: «مي كانت مريضة سرطان من فترة وكانت بتتعالج وبتروح كُليتها وبتمارس حياتها الطبيعية، ولكن المرض اشتد عليها مؤخراً وتوفيت بمركز الأورام بالمنصورة».

توفي شقيقها منذ عامين

وتابع «علي»، «مي كان لها أخ وحيد توفاه الله منذ عامين بنفس المرض، وكانت حزينة عليه جداً، ودايماً بتفتكره، لحد ما لحقت بيه، فربنا يصبر والديهما ويربط على قلبيهما يا رب العالمين».

ذبح خروف صدقة جارية على روحها

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي، مدرس واستشاري العيون بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، أن الفقيدة مي عمارة، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب، توفيت بمركز الأورام بالمنصورة، وقام أصدقاؤها بجمع مبلغ من المال لشراء خروف وذبحه كصدقة جارية على روحها بعد دفنها مباشرة، مناشداً الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

كلية الطب تنعى الطالبة

وفي سياق متصل، نعت إدارة كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، مي عادل عمارة، الطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية، متقدمين بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الطالبة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.