لينك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022.. ادخل وسجل الآن

بدأت معامل التنسيق الإلكتروني والحاسب الآلي في الجامعات الحكومية، استقبال طلاب الثانوية العامة 2022، في أول أيام المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، حيث أتاحت الكليات أجهزة الحاسب الآلي وصفحة لينك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، عبر الصفحة الرسمية لبوابة مصر الرقمية، مؤكدة انتهاء التجهيزات لاستقبال الطلاب بمختلف الأماكن المخصصة لتسجيل رغباتهم، وفقًا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة لمدة 5 أيام.

لينك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الثانوية العامة، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، أنّ التسجيل للطلاب يكون من خلال الدخول عبر لينك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 ومن ثم الدخول برقم الجلوس والرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة 2022، واتباع التعليمات، مناشدا الطلاب عدم الإفصاح أو إعطاء أي شخص بيانات خاصة بالرقم السري أو الشهادة، تجنبا لحدوث أي تلاعب بالرغبات.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق لـ«الوطن»، أنّ لينك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التسجيل عبر جهاز الحاسب الآلي الشخصي له، والدخول لصفحة التنسيق، أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بتعليمات العاملين بالمعامل، مؤكدا أنّ هناك غرفة عمليات مركزية تتابع لحظيا عمليات تسجيل الرغبات.