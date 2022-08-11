رابط تنسيق المرحلة الأولى 2022 لتسجيل الرغبات.. يعمل الآن

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلي، الآن، رابط تنسيق المرحلة الأولى 2022 لتسجيل رغبات المرحلة وفقا للحدود الدنيا التي أعلنتها الوزارة ولمدة 5 أيام متتالية، تبدأ من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، موضحة أن الحدود الدنيا للقبول تمثلت في، 365 درجة فأكثر 89.02% فأكثر للشعبة العلمية «علوم»، لعدد طلاب 22475، وبالنسبة للشعبة العلمية الرياضية: 341 درجة فأكثر 83.17% فأكثر لعدد طلاب: 15220، وبالنسبة لشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر 64.51% فأكثر، لعدد طلاب: 80063، موضحة أن إجمالي عدد طلاب المرحلة يبلغ 117758.

رابط تنسيق المرحلة الأولى 2022

وكشت وزارة التعليم العالي رابط تنسيق المرحلة الأولى 2022 لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 فقط، موضحة أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية مستعدة لاستقبال الطلاب بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم، وخلال مدة أيام المرحلة بما فيهم أيام العطلات الرسمية كيوم الجمعة، وأن هناك استعدادات تتم لأعلى مستوى لاستقبال الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل معامل التنسيق، وخلال تسجيلهم عبر رابط تنسيق المرحلة الأولى 2022.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة القاهرة جاهزية مكاتب التنسيق الإلكتروني لها بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.