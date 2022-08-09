«التعليم العالي»: مستعدون لقبول 2400 طالب في 6 جامعات تكنولوجية

قال الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني، إن الجامعات التكنولوجية كثفت استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بمجموعة من البرامج المميزة التي تؤهل الطالب لسوق العمل، موضحاً أن هذه البرامج أنشئت بحسب طبيعة كل منطقة تقع بها الجامعة لربط الخريجين بسوق العمل.

وأضاف الدكتور أحمد الحيوي لـ«الوطن»، أن كل جامعة من الجامعات التكنولوجية تستعد لقبول ما يقرب من 300 إلى 400 طالب في العام الدراسي الجديد، أي بحوالي 2400 طالب في 6 جامعات تكنولوجية جديدة، هي جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة مصر الدولية التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

المصروفات الدراسية للجامعات التكنولوجية

ونوه مستشار وزير التعليم العالي، إلى أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها المختلفة «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي»، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية، مؤكداً أن المصروفات الدراسية كما هي دون أي تغيير 10000 جنيه لطلاب الفرقتين الأولى والثانية، و12 ألف جنيه لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

وأوضح «الحيوي»، أن الجامعات التكنولوجية تخدم المنطقة المحيطة بها، ففي جامعة برج العرب كليتين، هما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبها برامج الغزل والنسيج والسكك الحديدية، وكلية العلوم الصحية وتخدم المجالات التطبيقية، مؤكداً أن الطالب يتخصص في البرنامج الدراسي بداية من السنة الدراسية الأولى، وتهتم هذه الجامعات بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال ربط بالمنطقة الصناعية المحيطة بداية من التحاقه بالكلية.

نسبة القبول في الجامعات التكنولوجية

ونوه إلى أن هذه الجامعات تستهدف في الأساس طلاب الدبلومات الفنية، موضحاً أنها تقبل نسبة 80% من طلاب الدبلومات الفنية، و20% من طلاب الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الالتحاق بها يتوقف على اجتياز اختبارات القبول.