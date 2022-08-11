بكاء مسؤولي كوريا الشمالية عندما علموا بإصابة «كيم» بكورونا (فيديو)

خلال الساعات الماضية جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه كوريون شماليون وهم يبكون؛ عندما علموا أن الزعيم كيم جونج أون أصيب بالحمى أو فيروس كورونا حسبما أعلنت شقيقته.

وكانت شقيقة الزعيم كيم يو جونج، أعلنت عن إصابته بالـ«حمى» خلال جائحة فيروس «كورونا»، وفقا لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu — NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم كوريا الجنوبية بنشر الفيروس

واتهمت كيم يو جونج كوريا الجنوبية في خطابها بأنها سبب تفشي مرض كورونا في البلاد، وذلك عن طريق إرسال بعض البالونات المعادية والحاملة للفيروس لبيونج يانج من كوريا الجنوبية عبر الحدود بين الدولتين، مؤكدة أن هذه المنشورات كانت ملوثة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من تحذير كوريا الشمالية جارتها من هذه الممارسات إلا أن الكوريين في الجنوب لم يلتفتوا إلى تلك التحذيرات وأكملوا إرسال هذه البالونات مرة أخرى.

السيدة كيم: نقل الفيروس بهذه الطريقة جريمة في حق الإنسانية

ووصفت السيدة كيم استمرار إرسال المنشورات بأنه «جريمة إنسانية»، وأشارت إلى خطر انتشار مرض معدي من خلال الاتصال بأشياء ملوثة.

وفي المقابل نفت كوريا الجنوبية تلك المزاعم، واصفةً إياها بأنها عارية من الصحة وليس لها أي أساس.

ماذا فعل الزعيم الكوري الشمالي عندما أصيب بفيروس كورونا؟

وفي السياق ذاته، تحدثت «كيم» في خطابها عن صحة شقيقها قائلةً: «على الرغم من أنه كان مريضا بسبب الحمى الشديدة، إلا أنه لم يستطع الاستلقاء للحظة وظل يفكر في الأشخاص الذين كان عليه الاعتناء بهم حتى يصمدوا لمواجهة هذه الحرب ضد الوباء».

وجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تشير إلى مرض فيروس كورونا بالحمى، وذلك بسبب النقص الشديد في المعدات والأجهزة الطبية المتخصصة في الكشف عن هذا الفيروس.

كيم جونج أون يعلن انتصاره على فيروس كورونا

وفي غضون ذلك أعلن كيم انتصار بلاده على هذا الفيروس، مشيد بالجهود المثابرة للكوريين الشماليين لمواجهة هذا الفيروس. وقال الزعيم الكوري إن وصول البلاد إلى 74 حالة وفاة فقط هي معجزة بمعنى الكلمة، حيث أنه في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية إلا أن البلاد تمكنت من الوصول إلى هذا الرقم، بالإضافة إلى الانتصار على الفيروس.

وجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تشير إلى مرض فيروس كورونا بالحمى، وذلك بسبب النقص الشديد في المعدات والأجهزة الطبية المتخصصة في الكشف عن هذا الفيروس.