بكاء مسؤولي كوريا الشمالية عندما علموا بإصابة «كيم» بكورونا (فيديو)

خلال الساعات الماضية جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ويظهر فيه كوريون شماليون وهم يبكون؛ عندما علموا أن الزعيم كيم جونج أون أصيب بالحمى أو فيروس كورونا حسبما أعلنت شقيقته.

وكانت شقيقة الزعيم كيم يو جونج، أعلنت عن إصابته بالـ«حمى» خلال جائحة فيروس «كورونا»، وفقا لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu