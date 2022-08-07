كوريا الجنوبية تسجل 105507 إصابات جديدة بكورونا.. و«الشمالية»: «صفر»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 105507 إصابات جديدة بـ«كورونا»، بينها 484 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 20.489.128 حالة.

إجمالي وفيات كوريا الجنوبية: 25263 حالة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 27 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25263 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الجارة الشمالية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، «صفر إصابات» بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج»، اسم «الحمى».