كوريا الشمالية تعلن خلوها من فيروس كورونا.. «أول حالة ظهرت في مايو الماضي»

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، نجاح حملة بلاده الطارئة ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا باللغة الإنجليزية: «أعلن رسميا الانتصار في الحملة الطارئة القصوى لمكافحة الوباء من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد الذي اقتحم أراضينا وحماية أرواح الناس وصحتهم».

كوريا الشمالية تتخلص من فيروس كورونا

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن كيم جونج أون أعلن تخلص بلاده من فيروس كورونا، خلال اجتماع وطني حول إجراءات مكافحة الوباء، ترأسه في اليوم السابق.

ورغم أن فيروس كورونا اجتاح العالم منذ أكثر من سنتين، إلا أن كوريا الشمالية أعلنت عن أول حالة إصابة به، في 12 مايو الماضي، بعدما زعمت أنها خالية من الفيروس لأكثر من عامين، ونفذت عمليات إغلاق على مستوى البلاد.

ذروة الإصابات

وبلغت ذروة إصابات فيروس كورونا في كوريا الشمالية، منتصف مايو الماضي؛ إذ تجاوزت الإصابات 392 ألف حالة يومها، بينما بلغت صفر إصابات في 29 يوليو المنصرم، قبل أن يعلن زعيم كوريا الشمالية خلو البلاد من الفيروس.