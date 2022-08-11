إيقاف رئيسة الوحدة المحلية بقرية سجين الكوم في الغربية لمدة 3 أشهر

تابعت وزارة التنمية المحلية انتشار مقطع فيديو بقيام سائق لودر تابع للوحدة المحلية لقرية سجين الكوم، بمحافظة الغربية، بإلقاء القمامة والمخلفات في مصرف سماتاي، المار أمام القرية.

وفي استجابة سريعة وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الفور بالتواصل مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التأكد من صحة الفيديو وقرر محافظ الغربية، إيقاف كلا من «أ. م. م» رئيسة الوحدة بقرية سجين الكوم و«ح. ع. ف» سائق اللودر بالوحدة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إيقاف نصف الراتب لهما.

شعراوي يشدد على عدم ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة أن يكون جميع العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء، خاصة في إطار مطالبة المواطنين بالحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة، وأكد «شعراوي» على أن الوزارة لن تتهاون مع أي عامل بالمحليات يلقي مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية.

التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تلقي القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» وإرسال أي شكاوى عن كل الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات، وذلك عن طريق رقم «واتس أب» «01150606783» ورقم الخط الساخن «15330» والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من هنا

والبريد الإلكتروني من هنا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.