انطلاق المرحلة الثانية لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بقرى «حياة كريمة»

بمركز سقارة للتدريب اليوم

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 6/4 ، وتستمر الدورات حتى نهاية شهر يونيو الحالى ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، استعدادًا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية .

و أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار جهود الوزارة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة، وهذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين، لافتاً إلى أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030...

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه تم اليوم انطلاق 3 دورات ، منها دورتان للإدارة العليا لعدد 53 من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" ونوابهم ، فى الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو موضحًا أنه اعتبارا من يوم 11 يونيو و حتى 30 يونيو، سيتم تنفيذ 11 دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" .

وقال اللواء محمود شعراوى إن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة ، كاشفًا أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأضاف اللواء شعراوى أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج ، ومتابعة تنفيذ المشروعات ، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة" ، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية ، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية ، موضحًا أن الموضوعات التى يتضمنها البرنامج التدريبى تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.