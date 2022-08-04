سائق لودر يتسبب في كسر ماسورة غاز بالصف

تسبب سائق لودر في كسر ماسورة غاز بمنطقة الصف، خلال تنفيذ أعمال حفر، وتمكنت قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع شركة الغاز، من السيطرة على تسريب الغاز دون حدوث إصابات أو أي خسائر، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وجرى ضبط السائق، وجار التحقيق معه.

بلاغ بالواقعة

تلقى العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا بحدوث كسر بماسورة غاز بالصف، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني، وتمت السيطرة على التسريب وإصلاح للكسر، وإعادة ضخ الغاز للمستخدمين من جديد، وذلك دون حدوث إصابات.

كسر الماسورة

كشفت تحريات رجال المباحث، أن سائق لودر خلال القيام بأعمال حفر تسبب في كسر الماسورة، وتم ضبط سائق اللودر، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وجار التحقيق مع السائق.