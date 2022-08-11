مسلح يحتجز رهائن ببنك لبناني ويهدد بقتل الجميع: «عايز فلوسي» (فيديو)

شهد أحد البنوك اللبنانية، اليوم، عملية احتجاز رهائن على يد مسلح يهدد بإطلاق النيران على نفسه والرهائن، إذ لم يحصل على أمواله المجمدة، وفقا ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، والتي تم تجميدها مثل غيرها جراء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وتزامنا مع حادث الاحتجاز، قالت وسائل إعلام إن بعض المودعين في البنك الذي يشهد الواقعة توافدوا إليه، خوفا على أموالهم، وفقما ذكرت أيضا سكاي نيوز، خصوصا أن البلاد تعاني بعض المشكلات الاقتصادية.

المسلح رجل ملتحي ويطلب حصوله على 209 آلاف دولار مجمدة

وقالت وسائل إعلام في بيروت إن المسلح رجل ملتحي يرتدي قميصا أسودا دخل بنك «فيدرال» بمنطقة الحمرا، وهو يحمل سلاحا وأطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن وأنه يمتلك مادة حارقة هدد بإحراق نفسه وقتل جميع المتواجدين وإحراق البنك، إذا لم يحصل على جميع أمواله المتجمدة التي تبلغ 209 آلاف دولار.

كما أغلق المسلح البنك مما أدى إلى عدم تمكن قوات الأمن والعسكريين من دخول البنك، والذين وصلوا إلى المكان وطوقوه.

قوات من الشرطة والجيش تمنع الاقتراب من البنك

وذكرت قناة سكاي نيوز أن منطقة الحمرا بمحافظة البقاع تشهد توترا كبيرا نتيجة الواقعة، وأشارت إلى أن العناصر الأمنية والعسكرية طوقت المنطقة ومنعت الاقتراب من البنك.

وقال مصدر من وكالة «رويترز»، إن بعض العملاء في البنك تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الأبواب على الباقي، ولم يتمكن من تحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في الفرع.

وشهدت البنوك اللبنانية سحبا محدودا من العملة الصعبة لمعظم المودعين بسبب الانهيار المالي في البلاد الذي دام ثلاث سنوات، أدى إلى ترك أكثر من ثلاثة أرباع السكان فقراء.