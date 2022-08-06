لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي للتدخل

أدانت الخارجية اللبنانية بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك فى بيان صادر لها.

ودعت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذا الاعتداء فورا، والطلب من إسرائيل التقيد بالقرارات الأممية، حفاظا على المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الـمرين من الحصار الإسرائيلي الظالم، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات على غزة أمس الجمعة أسفرت عن استشهاد 12 وإصابة 80 آخرين.