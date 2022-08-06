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لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي للتدخل

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سحر المكاوى
11:58 ص | السبت 06 أغسطس 2022
العدوان الإسرائيلى على غزة

العدوان الإسرائيلى على غزة

أدانت الخارجية اللبنانية بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك فى بيان صادر لها.

ودعت الخارجية  اللبنانية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هذا الاعتداء فورا، والطلب من إسرائيل التقيد بالقرارات الأممية، حفاظا على المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الـمرين من  الحصار الإسرائيلي الظالم، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى غارات على غزة أمس الجمعة أسفرت عن استشهاد 12 وإصابة 80 آخرين.

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