أول سفينة مُحملة بالحبوب الأوكرانية تغادر ميناء «أوديسا» متجهة إلى لبنان

غادرت أول سفينة مُحملة بالحبوب الأوكرانية، ميناء أوديسا، الواقع في الجنوب الأوكراني متجهة إلى لبنان، اليوم، ويُعد اتفاق الحبوب الذي وقعت عليه روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة قبل أسبوع في العاصمة التركية إسطنبول.

السفينة تغادر ميناء أوديسا

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم، إنّ أول سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في الساعة 5:30 بتوقيت جرينيتش، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، عربية.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أن السفينة محملة بـ 26 ألف طن ذرة «رازوني»، ترفع علم سيراليون، وستصل إلى لبنان غدا، لافتة إلى وجود شحنات أخرى وسفن أخرى ستلي هذه السفينة.

وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، التي توقفت منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأدى توقفها إلى التهديد بأزمة غذاء عالمية، واتفق الجانبان على الأمر بوساطة من قبل الأمم المتحدة وتركيا.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين قبل أسبوع في إسطنبول إلى استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ هي «تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني»، كما تهدف أيضا إلى خفض أسعار الحبوب العالمية التي شهدتها دول العالم نتيجة عدم توافراها في السوق العالمية إلى جانب تخفيف أزمة الغذاء التي ضربت عدة بلدان كانت تعتمد على الحبوب الأوكرانية بشكل كبير.

انخفاض محصول الحبوب الأوكرانية إلى النصف

وتعليقًا على استئناف عملية تصدير الحبوب الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات أمس، إن محصول بلاده من الحبوب هذا العام انخفض إلى النصف، مرجعا السبب إلى العملية العسكرية الروسية.

وكتب الرئيس الأوكراني على حسابه الشخصي بموقع التغريدات «تويتر» إن محصول أوكرانيا هذا العام مهدد أن يكون أقل بمقدار النصف، مضيفا أن هدف بلاده الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تستأثران بثلث صادرات القمح العالمية، والتي تأثرت كثيرا بعد اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسيطرة روسيا على أغلب الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود والمصدرة للحبوب الأوكرانية.