«عيش يومين» لـ آية عبدالله تتصدر «تويتر».. وتحقق 200 ألف مشاهدة في 12 ساعة

حققت أغنية الفنانة آية عبدالله، ما يقرب من 200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» في أقل من 12 ساعة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، كما أنها تصدرت موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة من طرحها.

«عيش يومين» من إخراج فادي حداد وكلمات عمرو يحيى

أغنية «عيش يومين» من كلمات عمرو يحيى وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية «عيش يومين» لآية عبدالله من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، وتعد أول تعاون بينهم، ومن إخراج المخرج الشهير فادي حداد، وتدور فكرته في إطار من البهجة والتفاؤل ويحمل أجواء الصيف.

وعن الأغنية قالت آية لـ«الوطن»: «سعيدة للغاية للنجاح الكبير الذي حققته الأغنية خلال الساعات الأولى من طرحها، فيكفي أنها أصبحت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر».

وأضافت: «الأغنية أحببتها من اللحظة الأولى التي استمعت لها فيها حيث أنها كانت تحمل رسالة أمل للحياة بشكل رائع، أكثر ما حببني فيها أنها حملت اسم المخرج فادي حداد، الذي كان حلما من أحلامي أن أتعاون معه، وأخبرته قبل التصوير أن نفسي أعمل كليب من إخراجه».

آية عبدالله: العمل مع فادي حداد كان حلما من أحلامي

وحول كواليس تصوير الكليب، قالت آية: «التصوير استمر لمدة يومين متتاليين في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث صورنا في بعض الأماكن الرائعة التي وقع اختيارها من فادي حداد بالتعاون مع الشركة المنتجة».