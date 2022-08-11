«السياحة»: سنخطر الشرطة بالكيانات غير المشروعة المروجة لرحلات العمرة

كشف مصدر بلجنة رصد العمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن اللجنة رصدت خلال الأيام الماضية انتشار العديد من إعلانات تنظيم العمرة خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تلك الإعلانات صادرة عن شركات تقسيم عقاري وسماسرة ووسطاء، لافتا إلى أن تلك الإعلانات مخالفة للقانون نظرا لأنها صادرة عن جهات غير مصرح لها بتنظيم العمرة، فضلا عن أن موسم العمرة بمصر لم يبدأ حتى الآن حيث أنه سينطلق أكتوبر المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

إخطار شرطة السياحة بالكيانات غير المشروعة التي تروج للعمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن اللجنة ستخطر خلال الأيام المقبلة شرطة السياحة والآثار بتلك الإعلانات لتتخذ الإجراءات القانونية حيالها، خاصة أن ما قامت به تلك الشركات غير قانوني ويعرض المواطنين المصريين للنصب، كما يهدر أموالا على خزانة الدولة نظرا لأن تلك الرحلات لا يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

شركات السياحة لم تخالف التعليمات

وأشار المصدر إلى أن لجنة الرصد لم ترصد إلى الآن قيام أي من شركات السياحة بالإعلان عن تنظيم برامج العمرة، لافتا إلى أنه لا يحق لشركات السياحة الإعلان عن تنظيم برامج العمرة دون صدور الضوابط المصرية للعمرة التي تصدرها الوزارة، لافتا إلى أنه حال قيام أي من شركات السياحة بتنظيم رحلات عمرة حاليا للمواطنين باستخدام أي من أنواع التأشيرات سواء زيارة أو سياحة أو تأشيرة عمرة «b2c» فإنه يتم تحرير مخالفة لها وتوقيع عقوبات عليها، وفقا للقانون والتي تصل إلى الإغلاق وإلغاء الترخيص.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وجه الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بتشكيل مجموعة عمل لرصد السوق وأية إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لأية كيانات غير شرعية أو سماسرة تنظم رحلات العمرة، على أن يتم إخطار الوزارة ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الدولة بذلك.