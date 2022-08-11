جامعة أسيوط الأهلية: المصروفات مدعومة من الدولة بـ40%.. وكل المتداول كذب

كشف الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بجامعة أسيوط الأهلية، سيكون خلال الأسبوع المقبل، بعد إقرار كل الموضوعات المتعلقة بها، من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

تداول معلومات مغلوطة

نفى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ما يتم تداوله عبر صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعى، من معلومات عن مجالات الدراسة المتاحة والمصروفات الدراسية في جامعة أسيوط الأهلية، مؤكدا أن كل تلك المعلومات مغلوطة وغير دقيقة، وعارية تماما من الصحة.

المصروفات مدعومة من الدولة

أكد المنشاوى، أن الجامعة الأهلية ومقرها مدينة أسيوط الجديدة، مجهزة وفق أحدث نظم جامعات الجيل الرابع الذكية، التى تقدم نوعا من التعليم العالى، الذى يُعد إضافة متميزة للتعليم بالجامعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن مصروفات الجامعة الأهلية، تدعمها الدولة بما لا يقل عن 40% من القيمة الحقيقية للمصروفات الدراسية.

يذكر أن جامعة أسيوط الأهلية، صرح تعليمى كبير أطلق في محافظة أسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط الأم، لإتاحة فرص جديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بها.