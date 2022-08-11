رئيس التحرير

أحمد الخطيب

جامعة أسيوط الأهلية: المصروفات مدعومة من الدولة بـ40%.. وكل المتداول كذب

كتب:

سويفي رشدي
04:03 م | الخميس 11 أغسطس 2022
دكتور أحمدالمنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط

دكتور أحمدالمنشاوي القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط

كشف الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بجامعة أسيوط الأهلية، سيكون خلال الأسبوع المقبل، بعد إقرار كل الموضوعات المتعلقة بها، من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

تداول معلومات مغلوطة

نفى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ما يتم تداوله عبر صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعى، من معلومات عن مجالات الدراسة المتاحة والمصروفات الدراسية في جامعة أسيوط الأهلية، مؤكدا أن كل تلك المعلومات مغلوطة وغير دقيقة، وعارية تماما من الصحة.

المصروفات مدعومة من الدولة

أكد المنشاوى، أن الجامعة الأهلية ومقرها مدينة أسيوط الجديدة، مجهزة وفق أحدث نظم جامعات الجيل الرابع الذكية، التى تقدم نوعا من التعليم العالى، الذى يُعد إضافة متميزة للتعليم بالجامعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن مصروفات الجامعة الأهلية، تدعمها الدولة بما لا يقل عن 40% من القيمة الحقيقية للمصروفات الدراسية. 

يذكر أن جامعة أسيوط الأهلية، صرح تعليمى كبير أطلق في محافظة أسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط الأم، لإتاحة فرص جديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بها.

 

 

 

اقرأ المزيد:

7 معلومات مغلوطة عن الطاقة.. هل المحفظة الحمراء تجلب المزيد من المال؟

حكومة بايدن تواجه اتهامات بنشر معلومات استخباراتية مغلوطة ضد موسكو

وزير الري: إثيوبيا قدمت لنا معلومات مغلوطة حول تشغيل السد

الباشا: القرار الأوروبي بشأن البحرين يستند على معلومات مغلوطة تخدم المتطرفين

صحة بني سويف تحذر من معلومات مغلوطة عن وفيات كورونا على فيس بوك

ترامب يعلن فوزه بولاية بنسلفانيا.. و"تويتر" يكذبه: معلومات مغلوطة

"قطاع الأعمال" تحذر من معلومات مغلوطة بشأن "لائحة الموارد البشرية"

إحالة أستاذة بـ"إعلام القاهرة" إلى التحقيق لنشرها معلومات مغلوطة

حزب الحرية: بيان الاتحاد الأوروبي تناول معلومات مغلوطة ضد مصر

عاشور: هناك محاولات لدس معلومات مغلوطة حول تعديلات قانون المحاماة
بقلم سويفي رشدي