صحة بني سويف تحذر من معلومات مغلوطة عن وفيات كورونا على فيس بوك

حذّرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف، من تداول المعلومات والبيانات المغلوطة وغير الدقيقة التي يتم نشرها على صفحات فيس بوك، والخاصة بعدد حالات الإصابة أو الوفيات بفيروس كورونا وأي تداعيات تخص الجائحة.

وأكدت المديرية في بيان لها، اليوم، أن وزارة الصحة هي الجهة المنوطة بالتصريح والإدلاء بأي معلومات تخص تداعيات فيروس كورونا، طبقا لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت مديرية الصحة احتفاظها بحقها القانوني ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تخالف ذلك، وتنشر معلومات غير دقيقة وتتعدى تعليمات الحكومة في هذا الشأن.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، وتحري المصدر الرسمي فيما يتعلق بمعلومات وبيانات تداعيات كورونا.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنّ عدد المستشفيات التي تعمل كعزل لحالات كورونا بالمحافظة إلى 5 مستشفيات «الصدر، الحميات، ناصر العام، التأمين الصحي، الواسطى المركزي»، مشيرا إلى متابعة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللحظية، لهذا الملف، وتفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته لمتابعة أي مستجدات، فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

وأضاف: «جار تطوير مستشفى الصدر وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا، حيث تم إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سرير، وتطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سريرا ليصل إجمالى الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا».