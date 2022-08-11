إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها حلال أم حرام.. وماذا قال العلماء؟

«إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها حلال أم حرام؟»، جملة تثير جدلا متكررا بين الحين والآخر، وما هو الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك والحصول على فوائدها؟، خاصة وأن هناك عدد من المشايخ انقسموا حول حرمتها من عدمه، إلا أن دار الإفتاء المصرية حسمت هذا الجدل، مؤكدة أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه.

الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها، وعما إذا كان ذلك يعد ربا، مؤكدة أنه جائز شرعا وليس من الربا في شيء.

وأوضحت أن إيداع الأموال في البنوك يعد من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثم فليست هذه الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

حرمة إيداع الأموال في البنوك

من جانبه اتفق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في الرأي الشرعي لدار الإفتاء حول حرمة إيداع الأموال في البنوك والحصول على فوائدها، قائلا: «إن فوائد البنوك حلال شرعًا، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة باتفاق والقرض اسمه تمويل، حيث أن كلمة القرض لها أحكامها في الفقه الإسلامي».

رأي العلماء حول أموال البنوك

وأكد جمعة، في فتوى له، أن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن الربا ذهب محله، حيث أن الذهب الذي كان مناطًا للربا راح، متابعا: «أن الجهاز المصرفي لغى لفظ قرض بعد دراسات علمية، ولكن هناك بعض الموظفين لا يزالون يستخدمونها».

وعن تجدد الجدل بين الحين والآخر، قال: «الجدل حول كون القهوة حلال أم حرام، ظل 300 عام، حيث جاء أحد الحكام وسجن عدد من الأشخاص وقدم القهوة لهم فلم يسكروا بل العكس، فوجد مفعولها عكس الخمر، ومن هنا جاءت فتوى تحليلها».

وفي سياق متصل قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قول «أحل الله البيع وحرم الربا» ليس له علاقة بالبنوك مضيفا: «وما دخل البنوك في الربا، هذا الكلام تلفيقا، وفوائد البنوك ليست ربا».