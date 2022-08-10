خالد الجندي: تمويل الشقق عن طريق البنوك لا علاقة له بالربا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن تمويل الشقق عن طريق البنوك، لا علاقة له بالربا، بل هو أمر جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، سواء كان هذا البنك وسيطًا في سلطة العقد أو كان التمويل نقدًا، ما دام المسألة متفق عليها بين الطرفين، فلا مانع في ذلك، موضحًا أن كل ما يقوله بفضل الله، يظهر من يؤيده من أصحاب العلم والفضل، ورأيه بشكل قاطع أنه لا علاقة بين البنوك والربا، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

نحن أدرى بالبنوك وأموالها من غيرنا

أضاف «الجندي» أنه وغيره، يعملون كرقباء شرعيين في هيئة سوق المال، «نحن أدرى بالبنوك وأموالها من غيرنا»، موضحًا أن تعريفات الربا كلها تعريفات فقهية اجتهادية تختلف حسب تصور الشخص للربا، ولكن الحقيقة لا يوجد فيها لا غرض ولا إخفاء ولا جهالة ولا تدليس ولا عيب، موضحًا في الوقت ذاته أن كل ما حذر منه مثل «العفاريت» في الأرياف كان رده على مروجي تلك الشائعات أن من يدعون أن هناك عفريت «حرامية آثار ليتساقطوا واحدا تلو الآخر».

آيات الربا غير مقصود بها وضع الأموال في البنوك

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه عندما تحدث عن تأمين الزوجة في عقد الزواج والتي ستراعيها القوانين فيما بعد، والمطالبة بعدم وقوع الطلاق الشفوي، فنفذته دول آخرهم المملكة العربية السعودية التي لغت الطلاق الشفوي، موضحًا أن آيات الربا غير مقصود بها وضع الأموال في البنوك، بل موجودة في ربا الجاهلية الذي حرمه الرسول في حجة الوداع، كما أن «كل قرض جر نفع فهو ربا» ليست حديثا لكن دجل وكذب ليسرقوا أموال الناس.