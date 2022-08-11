22 شهرا حتى «حبل عشماوي».. التسلسل الزمني في قضية مقتل «فتاة المعادي»

تعتبر جريمة سحل وقتل وسرقة «مريم محمد» المعروفة إعلاميا بـ«فتاة المعادي»، واحدة من جرائم الرأي العام التي أحدثت ضجة واسعة وقت حدوثها قبل 22 شهرًا حتى انتهت القضية بتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذيها، وذلك عقب تقديم أدلة الاتهام التي جمعتها النيابة العامة، إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكما بالإعدام شنقًا بحق الجناة بعد أن تيقنت من كافة الأدلة وانتهى ضمير القاضي إلى مقصلة عشماوي بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الجناة.

بداية قضية «فتاة المعادي».. سرقة وقتل

تستعرض «الوطن»، التسلسل الزمني لجريمة فتاة المعادي منذ حدوثها وحتى تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين وهو كالتالي:

1- في 13 أكتوبر من عام 2020، كانت فتاة المعادي تشق طريق عودتها إلى المنزل، وكان المتهمان وليد عبدالرحمن ومحمد أسامة وشهرته «محمد الصغير»، قد بيتا النية على سرقة حقيبة يدها وهما يسيران خلفها بسيارة ميكرباص خاصة يعمل عليها أحدهما فامسك بحقيبة الفتاة بقوة وسحلها خلف السيارة حتى اصطدمت بأخرى كانت متوقفة وماتت على إثر جريمة السرقة.

2- حدثت جريمة مقتل «فتاة المعادي»، في شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادى، حيث تمكن المتهمان من سرقة حقيبة الفتاة وبداخلها 85 جنيها، وبحسب أوراق القضية فأن المتهمين قاما بسحلها على امتداد الطريق حتى فاضت روحها إلى بارئها.

3- النيابة العامة تحفظت على فيديو رصدته كاميرات المراقبة، وثق جريمة سحل وسرقة وقتل «فتاة المعادي»، مريم محمد، صاحبة الابتسامة الصافية التي أحدث خبر وفاتها حالة حزن وغضب كبيرين بين رواد منصات التواصل الاجتماعي التي طالبوا بسرعة القصاص من الجناة حتى تحقق هذا المطلب وفق القانون صباح اليوم.

4- في 30 ديسمبر من عام 2020 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بإعدام المتهمين وليد عبدالرحمن ومحمد أسامة، شنقًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذكرت حيثيات الحكم أن المتهمان لم يكتفيا بإسقاط المجنى عليها أرضا بل قاما بسحلها ودهسها أسفل عجلات السيارة حتى تمكن المتهم الثاني من انتزاع حقيبتها وفاضت روحها إلى خالقها.

5- استندت محكمة الجنايات في حكمها إلى التقارير الفنية وهي تقرير الصفة التشريحية الذي أفاد أن المجنى عليها توفيت نتيجة اصطدامها بجسم صلب نتج عنه كسر في عظام الجمجمة وكدمات بسطح المخ أدى للضغط على مراكز المخ الحيوية بالجسم، وتبين أن تقرير الأدلة الجنائية، أوضح أن السلاح الناري والذخيرة المضبوطين مع المتهم صالحين للاستعمال، إضافة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أفاد أن المتهم الأول كان متعاطيا لجوهر الحشيش.

6 - استندت أوراق القضية وحكم الجنايات، إلى اعتراف المتهمين وليد عبدالرحمن ، 34 عاما سائق ميكروباص، ومحمد أسامة، 28 عاما عاطل، بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب وهواتف المواطنين والمارة في الشوارع بأسلوب الخطف، ويوم الحادث استقلا سيارة ميكروباص بيضاء يعمل عليها أحدهما سائقا، وبحثا عن ضحية لسرقتها بشوارع المعادي، حتى تصادفا سير المجني عليها فخطف أحدهما حقيبتها وتعلقت بيدها حتى ماتت.

7- ونفذت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم حكم الإعدام بحق منفذي جريمة قتل فتاة المعادي بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن المقدم منهما على الحكم الصادر بحقهما لتنتهى قضية فتاة المعادي في 22 شهرًا باعدام الجناة عما اقترفته أيديهم من جرم بحق الضحية.