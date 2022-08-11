تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين بقتل «فتاة المعادي».. سحلوها لسرقة حقيبتها

قال مصدر مطلع إنّ الجهات المختصة نفذت حكم الإعدام في المتهمين بقتل وسحل «مريم محمد»، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة المعادي».

رفض الطعن المقدم من المتهمين أمام محكمة النقض

وكانت الجهات المختصة قررت تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق المتهمين من المحكمة، وتحديدا بعد رفض الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض، ليجد المتهمون أنفسهم أمام تنفيذ حكم الإعدام، بعد إدانتهم بسحل «فتاة المعادي» في الشارع وقتلها.

تفاصيل الواقعة.. سرقة وسحل ومقتل فتاة المعادي

الواقعة المعروفة إعلامياً بـ«فتاة المعادي» أثارت الرأي العام، بعدما حاول بعض اللصوص سرقة إحدى الفتيات أثناء سيرها في الشارع، وهو ما تسبب في سحلها ووفاتها في الحال فور سقوطها أسفل عجلات السيارة التي كان يستقلها المتهمون.

الحكم بإعدام المتهمين بقتل وسحل فتاة المعادي

وفي شهر ديسمبر من عام 2020 كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بإعدام المتهمين «وليد. ع»، و«محمد. أ» شنقا، نظرا لما نسب إليهما من جرائم القتل العمد وحيازة السلاح الناري والأبيض، إضافة إلى السرقة بالإكراه.