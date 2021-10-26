فتاة المعادي تروي تفاصيل القبض على المتحرش بها: «شاب قفز من الأتوبيس ومسكه»

تعرضت كنزي وائل صاحبة الـ18 عامًا، للتحرش أمس وهي في طريقها لبيتها في منطقة زهراء المعادي، عقب انتهاء تمرين ألعاب القوى بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إذ فجأة وجدت رجلًا يجلس في المقعد الخلفي لها، وبدأ في محاولة ملامسة جسدها فغيرت المكان فإذا به يتحرك خلفها مرة أخرى، وحاول إمساك جسدها إلا أنها صرخت وانتفضت من مكانها، وحررت محضرًا بالواقعة.

تصريحات طالبة المعادي بعد تعرضها للتحرش

وتقول «كنزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كان هناك شاب يجلس بجانب سائق الأتوبيس، وعندما سمع صراخها انتفض وأمسك بالمتحرش أثناء لحظة هروبه، عقب قفزه من الشباك، وتمكن من السيطرة عليه وإبلاغ مركز شرطة المعادي وحضرت قوات الأمن على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 16696».

وأضافت الفتاة: «لولا الشاب ده مكنتش قدرت أمسك بالمتحرش؛ لأنه لما شافني بصرخ قام يهرب من الأتوبيس والناس اتلمت وكلمت بابا وإخواتي وجم ولما روحنا القسم اعترف باللي عمله وإنه لمس جمسي وتحرش بيا وأنكر لما أسرته جابت محامي وجت»، مشيرًا إلى أن محامي المتهم طالبهم بالحل الودي ولكنها رفضت متمسكة بحقها وتنفيذ أقصى عقوبة ضده.

تهديدات أسرة الجاني

وأوضحت، أن المتهم يبلغ من العمر 38 عامًا ويدعى «علي. ب»، ومقيم مركز العياط وفقًا لبطاقة الرقم القومي، لافتة إلى أنها تلقت تهديدًا من أسرته بأنهم حرروا محضرًا ضدها هي ووالدها، بأنهما تعديا على الجاني بالضرب لإجبارهما على التنازل: «انا خايفة يضيعوا حقي وأنا مش هتنازل لحد ما يتعاقب على اللي عمله معايا».

استغاثة كنزي

ظهرت «كنزي»، في مقطع فيديو نشرته أمس عبر صفحتها الخاصة بموقع «فيس بوك»، تطالب معاقبة المتهم بالتحرش بها أثناء عودتها من التمرين، وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.