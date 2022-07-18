«التعليم العالى»: 11 مليار جنيه تكلفة مشروعات «التحول الرقمى»

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن تكلفة مشروعات تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والتكنولوجية، والمعاهد والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، بلغت 11 مليار جنيه.

تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لـ15 جامعة أهلية و9 تكنولوجية بتكلفة 4.5 مليار جنيه.. و2.7 مليار لميكنة المستشفيات الجامعية

وأشار تقرير قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، إلى وزير التعليم العالى، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمى، فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لعدد 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية لعدد 10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية 34 مليون جنيه (مرحلة أولى)، بينما يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 65 مليون جنيه لعدد 35 معهداً فنياً.

ونوه التقرير بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 84 كلية فى 24 جامعة بعدد 30 ألف جهاز بإجمالى 1826 بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 420 كلية فى 27 جامعة بعدد 170 ألف جهاز وبقيمة تقديرية 3 مليارات و335 مليون جنيه مصرى فى المرحلة الثانية.

ولفت التقرير إلى تشغيل نُظم وتطبيقات إدارة التعليم الإلكترونى (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى بقيمة 385 مليون جنيه خلال عام 2022، وتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الطلابية (SIS) بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات للجامعات الأهلية الأربع (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وتطبيقات نظم إدارة الموارد (ERP) بتكلفة 4 ملايين جنيه للجامعات الأهلية الثلاث (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، فضلاً عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ لتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية للتعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الجامعية، ومنظومة حوكمة أصول أراضى ومنشآت الدولة لجميع أصول الوزارة فى التعليم العالى والبحث العلمى والمُستشفيات الجامعية.

وتناول التقرير إنجازات مشروعات التحول الرقمى، ومنها إصدار ما يزيد على 720 ألف شهادة مؤمَّنة لخريجى الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مستندات الوزارة، و2 مليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكترونى، ومليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online، وإنشاء عدد 10 «مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية» بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء، فضلاً عن تدريب ما يزيد على 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمى بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد على 75% إلى الصورة الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق أول هاكاثون للمدن الذكية بالتعاون مع جامعة بنها وشركة أمازون بعنوان «نحو عاصمة إدارية جديدة ذكية».

كما تناول التقرير مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية المرحلة الأولى، حيث يجرى تطوير وميكنة المُستشفيات الجامعية بتكلفة 2.7 مليار جنيه لعدد 80 مستشفى جامعياً للمرحلة الأولى تشمل البرامج والتطبيقات، والبنية التحتية المعلوماتية.