الشرطة الأمريكية توقف مسلحا حاول اقتحام مقر «إف بي آي» في واشنطن

قالت مراسلة «سكاي نيوز» عربية، في واشنطن، إن قوات الشرطة أوقفت مسلحًا حاول مداهمة مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في واشنطن، دون ذكر أي تفاصيل.

مداهمة منزل ترامب

كانت قوة من مكتب التحقيقات الفيدرالي داهمت منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، قبل يومين، بحثًا عن وثائق سرية أخذها «ترامب» بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية ومغادرته البيت الأبيض.

البيت الأبيض ينفي.. وترامب يكذب

ولاقى اقتحام منزل الرئيس الأمريكي السابق ردود فعل ما بين مؤيدة ومعارضة، واتهم أنصار ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جوبايدن بمعرفته أمر مداهمة المنزل، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض نفت الأمر، وأكدت أنّ الأمر متعلق بوزارة العدل.