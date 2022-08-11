واشنطن تضع مسؤولين تحت الحراسة الشخصية بسبب إيران

وضعت واشنطن مسؤولين حاليين وسابقين تحت حراسة شخصية، بسبب تهديدات إيران، حسبما نقلت «العربية» عن وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل لها.

الخارجية الأمريكية تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت أن إيران أعلنت استعدادها لإحياء الاتفاق النووي، قائلة في بيان لها: «لنر ما إذا كانت أفعالهم تتسق مع أقوالهم».

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى استعدادها للتوصل إلى اتفاق سريع مع إيران، على أساس المقترحات الأوروبية، مؤكدة أنّ النص الذي طرحه الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

بوتين يلتقي بالرئيس الإيراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد التقى الشهر الماضي بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمرة الثالثة، خلال العام الجاري، وأكد على هامش اللقاء أن العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة وصفها بالجيدة، مؤكدًا أنه يمكن للبلدين بالفعل الفخر بكسر أرقام قياسية في التبادل التجاري.

وكان الرئيس الإيراني قد أعرب عن أمله أن تكون زيارة بوتين لإيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية، فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي بين إيران وروسيا.