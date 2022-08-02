بعد اغتيال الظواهري.. من هم أخطر الإرهابيين على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي؟

بعد تصفية الإرهابي أيمن الظواهري في قصف صاروخي بطائرة أمريكية مسيّرة دون طيار في كابول، سقط فرد جديد من قائمة أكثر الإرهابيين طلبا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والتي تضم 22 إرهابيا، تمت تصفية 12 منها، والقبض على 3، وما زال البقية على قائمة المطلوبين.

22 إرهابيا على قائمة المطلوبين عالميا

وتعود قائمة أكثر الإرهابيين طلبا، إلى عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 10 أكتوبر 2001، بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

وترصد السطور التالية، قائمة أخطر العناصر الإرهابية وفقا لوسائل إعلام أمريكية، كما يلي:

1) عماد فايز مغنية، أحد أهم القادة العسكريين لحزب الله اللبناني، فجّر السفارة الاميركية في بيروت في أبريل 1983 وتسبب في مقتل 63 أمريكيا، كما فجّر مقر قوات المارينز الأمريكية في بيروت، الذي أودى بحياة 241 أمريكيا، واغتالته إسرائيل في تفجير سيارة في دمشق عام 2008.

2) أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة، وضع على القائمة بعد إعلان مسؤوليته عن أحداث 11 سبتمبر، وثبت تورطه في تنفيذ عمليتي تفجير ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وطلبت من الملا عمر تسليمه إلا أنّ الأخير رفض، وتم اغتياله في عملية نفذتها قوات خاصة من سلاح البحرية الأمريكي في مايو 2011.

3) نزيه عبدالحميد الرقيعي المشهور بأبي أنس الليبي، مهندس ليبي متخصص في تكنولوجيا المعلومات اتهمته الولايات المتحدة بالمشاركة في تفجير سفارات الولايات المتحدة في كينيا ونيروبي، وكان يعمل كأخصائي كمبيوتر لتنظيم القاعدة، ألقت قوات دلتا الأمريكية الخاصة القبض عليه في طرابلس يوم 5 أكتوبر 2013، ولكنه توفي عام 2015 في مستشفى بنيويورك متأثرا بسرطان الكبد قبل أيام من بدء محاكمته.

4) عبدالله أحمد عبد الله،الملقب بأبي محمد المصري، هو عضو رفيع المستوى في تنظيم القاعدة، واتهمته الولايات المتحدة بالمشاركة في تفجير السفارات الأمريكية، دار السلام بتنزانيا، ونيروبي بكينيا، تعرض للاغتيال في طهران على أيدي عملاء إسرائيلين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز في 2020 هو وابنته مريم أرملة حمزة بن لادن.

5) خالد شيخ محمد، عضو في تنظيم القاعدة، ولد في باكستان، وهو ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة قبل اعتقاله من قبل الولايات المتحدة، واعترف بتخطيطه لأحداث 11 سبتمبر وعدد من الحوادث الإرهابية في عدة دول، وتم تحويله إلى المحاكمة وهو حاليا محتجز في معتقل جوانتانامو.

6) أحمد إبراهيم المغسل، سعودي الجنسية وزعيم الجناح العسكري لحزب الله الحجاز، يعتبر المتهم الرئيسي لتنفيذ الانفجار الكبير بصهريج مفخخ في 25 يونيو 1996، واستهدف مجمعا سكنيا كان يوجد به عسكريون أمريكيون من أفراد سلاح الجو الأمريكي، ونتج عن العملية مقتل 19 عسكريا أمريكيا، وجرح 372 آخرين، تم اعتقاله في عملية استخباراتية في بيروت ونقله إلى الرياض.

5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على «عطوة»

7) علي عطوة عسكري لبناني عضو في حزب الله، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة مالية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات لإلقاء القيض عليه، بعد مشاركته في اختطاف طائرة تي دبليو إيه الرحلة 847 عام 1985، ولم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن.

8) عبدالرحمن ياسين، مواطن أمريكي من أصول عراقية، شارك في تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، والتي سبقت أحداث 11 سبتمبر، عن طريق استعماله القنابل اليدوية، وقالت عنه وسائل الإعلام الأمريكية إنّه المشارك الوحيد الذي لم يتم القبض عليه حتى الآن.

9) عبدالكريم حسين محمد الناصر، سعودي الجنسية، كان أحد المخططين والمشرفين على تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996، وتحديدا سكن الضباط الأمريكيين، وتسبب في مقتل 19 جنديًا أمريكيًا ومواطن سعودي واحد، وإصابة 372 آخرين بجراح من جنسيات متعددة، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

10) سيف العدل واسمه محمد صلاح الدين زيدان، مصري الجنسية، وهو المرشح الأبرز لخلافة أيمن الظواهري بعد اغتياله، خريج كلية التجارة، ارتبط بالقاعدة وسافر مع أسامة بن لادن إلى السودان عام 1992، ومنها إلى الصومال واليمن، قبل أن يعود ثانية إلى أفغانستان بصحبة زعيم القاعدة عام 1996، وأُلقي القبض عليه في إيران، وقايضته طالبان بدبلوماسيين إيرانيين هو وسعد نجل أسامة بن لادن.