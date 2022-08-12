حكاية مدرس الصف.. دفع حياته ثمنا لرفضه عاملا تقدم لخطبة شقيقته

«متجوز 4 وعاوز يخطب بنتنا.. وسمعته سيئة في المنطقة ومن حقنا نرفض أو نقبل».. بهذه الكلمات سردت والدة أسامة صابر محمد صاحب الـ40 عامًا، والذي دفع حياته ثمنًا لرفضه عاملا تقدم لخطبة شقيقته، حيث تعدى عليه الأخير بسلاح أبيض موجهًا له طعنة نافذة في الصدر لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة في منطقة الصف بالجيزة، وتم إلقاء القبض على المتهم واثنين آخرين اشتركا معه في الجريمة، تفاصيل تلك المأساة التي يعيشونها بعد مقتل نجلها.

المتهم تقدم لخطبة شقيقة المجني عليه

تقول والدة المجني عليه وعيناها تفيض من الدمع حزنا على فراق نجلها، «إن المتهم تقدم لخطبة نجلتي، وعندما علمنا بأنه متزوج أكثر من ثلاث مرات، رفض شقيقها أسامة الذي يعمل مدرسًا، (المجني عليه)، قائلا لا طبعا ما ينفعش نرمي بنتنا بالساهل كدا، دا سمعته وحشة وبيتجوز ويطلق، وبعد ما علم المتهم برفضه، بدأ في محاولات كتيرة للاعتداء علينا وعلى أهل البيت».

المتهم كان يضايقنا مرارا وتكرارا

وتابعت الأم خلال حديثها لـ«الوطن»، «أن المتهم كان يضايقنا مرارا وتكرارا ويقوم بإلقاء بعض الشتائم، وقمنا بالشكوى لعائلته ولكن دون جدوى، وعندما تعرض لنا أكثر من مرة حررنا عدة محاضر تحمل أرقام 1380 و17874 و3892 و3342 جنح قسم شرطة الصف لسنة 2022، ويوم ارتكاب الجريمة، افتعل مشاجرة وقام بإطلاق نار على المنزل الذي نقطن فيه وتم إبلاغ الشرطة بما حدث».

أولاد عمومة المتهم قاموا بتحريضه على ضرب ابني

وأضافت: «ان أولاد عمومة المتهم قاموا بتحريضه على ضرب أسامة، أو ضرب أي شخص من أفراد العائلة، وبعدها بدقائق تفاجئنا أن المتهم قام بالتعدي على نجلي الأصغر حسن، وعندما خرج نجلي أسامة، قام المتهم وأفراد عائلته بطعنه فسقط مغشيا عليه»، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ومن شارك في قتل نجلها بالإعدام شنقا.

تجديد حبس المتهم واثنين آخرين 45 يومًا

وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بغرفة مشورة محكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس المتهم واثنين آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، بعد أن تبين أن سبب الواقعة جاء نتيجة رفض المجني عليه زواج المتهم من شقيقته، والذي تبين من التحريات أنه تجمعهم صلة قرابة، كما قررت عرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة كانت في شهر يونيو الماضي، فور ورود معلومات لمديرية أمن الجيزة من مستشفى الصف العام يفيد بوصول 3 مصابين أحدهم عامل، 27 سنة، مصاب بجرح طعني أسفل الإبط الأيمن، وشقيقه 43 سنة، مدرس مصاب بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، أدى إلى وفاته في وقت لاحق، وابن خالتهم عامل، 20 سنة، مصاب بجروح قطعية.