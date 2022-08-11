«الموت جمع الأحبة».. الطفل يوسف يلحق بوالده بعد 12 يوما من وفاته

تنتظر الكثير من الأسر، رحلة المصيف حينما يأتي فصل الصيف وخاصة الأطفال للهروب من حرارة الجو إلى المدن الساحلية، بينهم الطفل يوسف دريم سمير، الذي انتظرها كثيرا، حيث كان شغفه للسفر هو المحفز الرئيسي لذويه للتعجيل بالذهاب إلى الساحل الشمالي، لكن القدر كان له كلمة أخرى، إذ تعرضت الأسرة لحادث أليم عقب اصطدام قارب هوائي كان يقلهم بـ«موتوسيكل» مائي، أسفر عن وفاة الأب ولحق به طفله، بعد 12 يومًا.

حزن وحسرة على فراق الطفل «يوسف»

أصاب الحزن والحسرة قلوب أقارب وزملاء الطفل يوسف الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون صورة تجمعه بوالده، مقدمين واجب العزاء للأسرة المكلومة في المصاب الجلل.

وفاة والد الطفل يوسف في حادث الساحل الشمالي

الحادث الذي وقع داخل مياه البحر المتوسط بالساحل الشمالي، في آخر يوم من شهر يوليو الماضي نتج عنه وفاة الصيدلي دريم سمير، وبعد 12 يومًا من رحيله لحق به طفله اليوم متاثرا بإصابته عقب مكوثه في الرعاية المركزة، بينما تحسنت الحالة الصحية للزوجة وابنتها.

القبض على الطالبة المتسببة في وفاة الطفل يوسف ووالده

وتلقى قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بلاغا، بوفاة صيدلي وإصابة أسرته نتيجة اصطدام قارب هوائي كانت تستقله الأسرة، بـ«موتوسيكل» مائي كانت تقوده فتاة من منطقة الشيخ زايد بالجيزة، وجرى القبض عليها وبسؤالها اعترفت بأنها اصطدمت بقارب الصيدلي دون قصد وأنها كانت في وصلة ألعاب مائية ولم تعرف أسرة المجني عليهما، فيما أكدت التحريات صحة روايتها وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق معها في الحادث.