حبس المتهمين بقتل مدرس الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بقتل مدرس بالصف واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين أن سبب الواقعة جاء نتيجة رفض المجني عليه زواج المتهم من شقيقته، الذي تبين من التحريات أنه تجمعهم صلة قرابة.

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى الصف العام يفيد بوصول 3 مصابين أحدهما عامل، 27 سنة، مصاب بجرح طعني أسفل الإبط الأيمن، وشقيقه 43 سنة، مدرس مصاب بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، أدى إلى وفاته في وقت لاحق وابن خالتهم عامل 20 سنة، مصاب بجروح قطعية.

مشاجرة تسببت في مصرع مدرس وإصابة 3

وبينت التحقيقات حدوث مشاجرة بين عامل 44 عام ونجلي أعمامه مع المنجني عليهم تسببت في مصرع مدرس الصف بعد رفضة زواج شقيقته من نجل عمه وبسؤال زوجة المتوفي قررت أن المتهمون قاموا بالتعدي بسلاح أبيض "مطواه" الأمر الذي تسبب في وفاة المجني عليه وإصابة آخرين، ثم لاذو بالفرار.

ظبط الجناة وسلاح الجريمة

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الجناه والسلاح المستخدم في الحادث، وبمواجهتم بما أسفرت عنه التحريات أعترفوا بفعلتهم نتيجة مشادة كلامية نشبت بينهم بعد تقدم أحدهم لخطبة شقيقة المجني عليه الأمكر الذي لاقي رفضاً من جانبهم ووجه بالإهانه الذي موضحاً أنها آثارت حفيظة المتهمين ما دفعه إلى أستلال سلاح أبيض كان بحوزته ليقوم بتسديد عدة طعنات مباشرة للمجني عليه وأسرته تسببت في مصرع المجني عليه وإصابة آخرون.

النيابة تصرح بالدفن

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير وافٍ بحالتها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت فرق المباحث بسرعة إستكمال تحرياتها حيال الحادث، وموافاة النيابة بالمستجدات.