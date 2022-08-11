جامعة بني سويف تطلق برنامج النظام التكاملي للطلاب المصريين والوافدين

أعلن قطاع العلوم الطبية بجامعة بني سويف، إطلاق برنامج النظام التكاملي للطلاب المصريين، وكذلك الوافدين عن طريق مكتب التنسيق في وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج 5 سنوات.

مصر تشهد تطورا حقيقيا في منظومة التعليم الطبي

وأوضح قطاع العلوم الطبية، في بيان صادر عنه، أن مصر تشهد تطورًا حقيقيًا في منظومة التعليم الطبي، ينعكس على مستوى خريجي كليات الطب، وأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أجرت تعديلًا على المعايير الأكاديمية المرجعية للتعليم الطبي لمواكبة الدولية.

وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على المخرجات المبنية على الجدرات ويسمح للطلاب التدريب الإكلينيكي من بداية الدراسة فى كلية الطب، إذ إنّ هناك تغييرًا جذريًا في نظام التعليم الطبي، ومواكبة أحدث نظم التعليم، حتى يستطيع تقديم رعاية آمنة ومتقنة متمركزة حول المريض.

وأوضح القطاع الطبي أن كلية طب بني سويف قامت بتطوير برنامج مرحلة البكالوريوس بناء على ما تم تعديله بالمعايير القياسية والقومية المصرية لإعداد أطباء أكفاء طبقًا للنظام العالمي.

مميزات وسمات البرنامج الأساسية

تسعى كلية طب بني سويف لتطبيق برنامج متكامل يعتمد ويتسق مع معايير التعليم الطبي القومية، ومن أهم سماته تحقيق التكامل بين العلوم الطبية الأساسية والإكلينيكية بشكل واقعي.

- التعامل المبكر مع المرضى والاشتراك في الأبحاث العلمية لتحقيق مستوى عالٍ لخريجي الطب بعد موافقة الجهات المختصة في الدولة واجتيازه سنة التدريب الكلية، والتعليم الذاتي والبحث العلمي.

إعداد طالب قادر على متابعة الأساسي الامتياز التحديث في المجال الطبي.

استخدام المراجع العلمية الدولية، الدوريات الجامعة للارتقاء بالتعليم الإلكتروني، التدريس التفاعلي والتدريب في بيئة مشابهه للواقع.

إدراك المشكلات الصحية وخصائص المجتمع واحتياجاته والتعرف على النظم الطبية القائمة من خلال التدريب المبكر في الوسط الحقيقي.

استخدام معمل المهارات التنمية المهارات الإكلينيكية الأساسية قبل ممارساتها على المرضى.

- إتاحة مقررات اختيارية داخل البرنامج، وتطوير أساليب التقييم بطرق موضوعية.

- المحافظة على المعايير الأخلاقية وآداب المهنة وإدراك الجوانب القانونية الخاصة بالممارسات الطبية.

- التقييم المستمر وضمان اكتساب المهارات المختلفة من خلال كتيب الأنشطة السنوي.

مجالات عمل خريجي البرنامج

- شهادة التخرج تؤهل لدخول الامتحان الوطني الذي يسمح بممارسة مهنة الطب.