اعتماد قسم الفرنسية بآداب الإسكندرية من جودة التعليم

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية عن حصول قسم اللغة الفرنسية وآدابها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وما تبعه من تقديم الدكتور هاني خميس عميد الكلية بالتهاني لإدارة القسم.

يهتم قسم اللغة الفرنسية وآدابها بتدريس فقه اللغة وآدابها، كما أنه يعني بتدريس مواد خاصة بالأدب والفكر العربي باللغة الفرنسية، كذلك يهتم القسم بتدريب الطلاب على الترجمة إلى اللغة العربية وبالعكس، ويقبل القسم الطلاب وفق درجاتهم في الثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية.

الأنشطة الخاصة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها

قدم قسم اللغة الفرنسية لإدارة الكلية اقتراح برنامج للتعليم عن بعد لمستوى الليسانس وتطوير لائحة القسم لدرجة الليسانس وفقًا لنظام الساعات المعتمدة بالاضافة إلى إدراج مادة «تطبيقات الحاسب الآلي» في مجال تعلم اللغة الفرنسية والاستفادة من معامل جامعة سنجور، كما يقوم القسم بتحفيز و توجيه الشباب المعاونين على الاشتراك في الدورات التي تنظمها السفارة الفرنسية في القاهرة وذلك بصفة دورية.

ويخصص القسم زيارات لمتخصصين أجانب في التخصصات الحديثة بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وذلك عدة مرات في العام، كما يشارك القسم أيضاً في كافة الأنشطة التي تعلن عنها السفارة الفرنسية في القاهرة والإسكندرية وكذلك الوكالة الجامعية الفرنكوفونية مثل الإعداد لمجلة إلكترونية وإشتراك أعضاء هيئة التدريس بالقسم في الندوات الإقليمية والمؤتمرات الدولية.

الأهداف الاستراتيجية لقسم اللغة الفرنسية وآدابها

يهدف قسم اللغة الفرنسية الوصول إلى مستوى يسمح بالحصول على الاعتماد الدولي والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في مصر بحيث يواكب مستوى التعليم في الجامعات العالمية.