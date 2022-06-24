«جودة التعليم بالشيوخ»: اعتماد 11% فقط من المدارس المستهدفة

قالت الدكتورة راجية علي طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الشيوخ، إن هناك معايير لجودة للتعليم ما قبل الجامعي، لافتة إلى أن كل مرحلة لها المعايير الخاصة بها، هناك معايير بمرحلة «كي جي» والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

خطوات الاعتماد لمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي

وأضافت «طه» في حوار مع الإعلامية هدى عبدالعزيز في برنامج «كلام معقول» على راديو «مصر»، أن هذه المعايير يتم تطبيقها من قبل المؤسسات التعليمية، يعقب ذلك زيارات للجان لتقييم تطبيق المعايير، إضافة لدعم فني من الهيئة لتدريب أعضاء هيئة التدريس في المدارس، ونتيجة التدريب يقوم أعضاء هيئة التدريس بالتقييم الذاتي والدراسة الذاتية، لتقييم أنفسهم وتحديد مدى تطبيق المعايير بصورة صحيحة، ويتم التقديم للهيئة للحصول على الاعتماد عقب التقييم الذاتي.

11% فقط من المدارس المستهدفة حصلت على الاعتماد

ولفتت نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الشيوخ إلى أنه طبقًا لرؤية مصر 2030 أن تحصل 20% من المدارس والمعاهد الأزهرية على الجودة، مشيرة إلى أنه لم يتم تحقيق سوى 11% فقط من المطلوب اعتمادهم، مناشدة المدارس والمعاهد الأزهرية على ضرورة العمل الجاد للحصول على الجودة.

استهداف اعتماد 3200 مدرسة سنويًا

وأوضحت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الشيوخ أن تنفيذ رؤية 2030، تعني أن يتقدم سنويًا للاعتماد 3200 مدرسة ومعهد فني، لكي يصل عدد المدارس المعتمدة 60% من الأصول.