التحقيق في فيديو خناقة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي وأحد المواطنين بالمنصورة

بدأت نيابة أول المنصورة التحقيق في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاجرة بين أشخاص في مدينة المنصورة، قالوا إن أحد طرفيها اللاعب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأحد الأشخاص بجوار سوبر ماركت شهير في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد وقوع مشادة كلامية بينهما بسبب مستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وتطور الأمر إلى تبادل الشتائم بين اللاعب والشاب.

انتشار مقطع فيديو لخناقة بالمنصورة

وأكد مصدر مسؤول، أن وحدة الرصد بمديرية أمن الدقهلية رصدت وجود فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة في الشارع، منسوب إلى اللاعب ياسر إبراهيم، وأن الأشخاص المتواجدين في محيط الواقعة تدخلوا لفض المشاجرة بين اللاعب وأحد المواطنين.

تحرير محضر بين ياسر إبراهيم ومواطن

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن المتواجدين في محيط الواقعة تدخلوا لفض المشاجرة بين اللاعب ‏والشاب، ولم تحدث إصابات تذكر‎.‎

تواصل نيابة أول المنصورة تحقيقاتها في واقعة مشاجرة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم في مدينة المنصورة، والتي جرى تداول مقطع فيديو لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

متابعون يروون ما حدث

وأوضح متابعون أن اللاعب كان خارجا من سوبر ماركت شهير في شارع الجمهورية، أمام بوابة الإدارة العامة لجامعة المنصورة، وفتح معه أحد الأشخاص حوارا حول مستوى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وتطاول الشخص عليه مما جعل اللاعب يرد على التطاول ووقعت المشكلة بينهما.