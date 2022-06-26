عاجل.. صور أول ظهور للمتهم بقتل نيرة أشرف من داخل محكمة جنايات المنصورة

التقطت عدسة «الوطن» لقطات لأول ظهور للمتهم بقتل نيرة أشرف في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ مقتل فتاة المنصورة.

المتهم يروى تفاصيل جريمته

وخلال أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، حكي المتهم بجلسة محاكمته بمحكمة جنايات المنصورة تفاصيل جريمته التى هزت الرأى العام، وقال: «تمنيت وصولي متأخرا.. واليوم يعدي من غير ما يحصل حاجة، أنا كنت ناوي أقتلها وقلت هستناها وهي داخلة الجامعة، وكنت بتمنى تيجي متأخر أو أنا أوصل متأخر واليوم يعدي، وروحت أركب الباص لقيت نيرة جاية وموجودة فيه، كانت باعته لي تهديد إنها هتعمل فيا كذا وكذا، فخدت السكين عشان أدافع عن نفسي».

اشتريت السكين قبل الجريمة بـ 3 أيام

واستكمل المتهم فى اعترافاته «قلت في اليوم دا لو حصل فرصة هنتقم لنفسي، وفعلا هيا جت وركبت الباص وكانت بتتريق وتضحك عليا، اتعصبت، اللى هو أنتي تستاهلي، وكل شوية تكلم صاحبتها اللي جنبها وتبص وتضحك وهي متعرفش إن معايا سكين اشتريته قبل الجريمة بـ 3 أيام، وندمان طبعًا».

وحينما سأل القاضي المتهم: «إيه مفهوم الحب عندك؟»، أجاب: «اللي يزعل إنك تبقى كويس مع حد والحد دا يستغلك».