«أدريان» يفاجئ صديقته بخاتم الخطوبة في معبد أبو سمبل: «ذكرى مميزة»

فى مشهد مبهج، قدم «أدريان» سائح إسباني الجنسية خلال تواجده في جولة سياحية بمعبد أبو سمبل في أسوان، مفاجئة سعيدة لصديقته «ساندرا» التي كانت برفقته، حيث قدم لها «خاتم الخطوبة» وسط تصفيق وهتافات السائحين المتواجدين في المكان.

خطبة سائحين في معبد أبو سمبل

وقال ناصر النوبي، مرشد اللغة الإسبانية وقائد المجموعة السياحية، إن «أدريان» فاجئ الجميع بوضع خاتم الخطوبة في يد «ساندرا» أمام معبد أبو سمبل، مضيفًا أن ساندرا كانت تحلم بزيارة مصر، وأصبح الحلم حقيقة الآن، بعد أن تقدم «أدريان» لخطبتها أمام رمسيس الثاني ونهر النيل.

وأضاف «النوبي»، أن زيارتهما لمدينة أبو سمبل وخطوبتهما بها، ستظل ذكرى خالدة لا تنسى بالنسبة لهما، لافتًا إلى أن باقي السائحين تفاعلوا مع الحدث بالتصفيق والهتاف.

الزواج في الأماكن الأثرية تقديس للعلاقة

وأشارمرشد اللغة الإسبانية في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن العديد من السائحين يعتبرون تقديم خاتم الخطوبة أو الزواج في الأماكن الأثرية، بمثابة تقديس للعلاقة الزوجية، موضحًا أن قصة حبهما دامت سنوات وأرادا أن تتوج بالخطوبة أمام رمسيس الثاني والنيل، ليكونا بمثابة شاهدين على العلاقة بين الثنائي، فهما يشعران أن التعبير عن الحب في الأماكن الأثرية الفرعونية يمثل نوعًا من الرومانسية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة بينهما وبين الحضور.