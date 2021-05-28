فرحة «بين السما والأرض».. سائح أمريكي يفاجئ محبوبته بدبلة الخطوبة بالأقصر

من أعلى نقطة في سماء البر الغربي للأقصر، وفوق معابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، خلّد سائح أمريكي حدث خطوبته بمحبوبته، حيث فاجأها بدبلة الخطوبة خلال رحلة بالون.

واتفق السائح الأمريكي مع مسؤولى شركة السياحة وشركة البالون الطائر في الأقصر على مفاجأة محبوبته الأمريكية أيضا، وقرر أن تكون المفاجأة بين السماء والأرض خلال رحلة البالون، ووفرت الشركة مصور فيديو وفوتغراف لتوثيق هذا الحدث وبالفعل كانت مفاجأة سارة وكبيرة للسائحة الأمريكية.

وكان سائح امريكى فاجأ محبوبته أيضا الاسبوع الماضي بتقديم خاتم الزواج لها بطريقة رومانسية داخل معبد الكرنك وهى الصور التى احدثت ضجة كبيرة فى مصر وأمريكا حيث كانت الواقعة الأولى من نوعها.

وكانت رحلات البالون الطائر شهدت، من قبل، زفاف عروسين حرصا أن يكون زفافهما فى رحلة بالون، وانتعشت رحلات البالون الطائر في الأقصر خلال هذه الفترة برغم ارتفاع درجات الحرارة.

ويبلغ متوسط الرحلات يوميا من ٦الى ١٢ رحلة تحمل ما بين 100 إلى 200 سائح، وتتميز الأقصر بوجود رحلات البالون الطائر ، حيث تعتبر المحافظة الوحيدة في مصر التى بها هذا النمط السياحي، ودخلت سياحة البالون الطائر في الأقصر فى نهاية الثمانينات على يد خبراء انجليز.

وتتراوح أسعار رحلات البالون الطائر في الأقصر من ٩٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه بحسب الرحلات والمواسم السياحية، ويشاهد السائح من رحلات البالون الطائر معابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة ونيل الاقصر .