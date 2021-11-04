سائح صربي يقدم خاتم الخطوبة لحبيبته في رحلة بالون بالأقصر في «عيد الحب»

تزامنًا مع عيد الحب المصري الذي يوافق 4 نوفمبر الجاري، استغل سائح صربي الجنسية الفرصة أثناء استقلال رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة بمحافظة الأقصر، وقرر تقديم خاتم الخطبة لحبيبته التي كانت ترافقه في رحلة البالون الطائر بمحافظة الأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط ترحيب وتصفيق من ركاب البالون والعاملين في مطار إقلاع وهبوط البالون الطائر غرب الأقصر.

خطبة فتاة في رحلة بالون

وقال مصطفى صادق المصور الفوتوغرافي المرافق للرحلة التابعة لشركة «بيوند»، للبالون الطائر، إن السائح يُدعى Robert Fruza، فاجأ الفتاة التي تدعى Tamara Stevanovic في مطار هبوط وإقلاع البالون الطائر بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، وجلس على ركبتيه وقدم لها خاتم الخطبة، أمام الجميع في جو بهيج وسط فرحة من الحضور.

وفود سياحية في الجولات

وتشهد المحافظة السياحية هذه الأيام رواجًا في رحلات البالون الطائر بالمحافظة، والرحلات السياحية داخل المحافظة التي تضم وفود سياحية متنوعة من الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث يزور السياح المناطق السياحية في بالبرين الغربي والشرقي مثل معابد الكرنك، الدير البحري، الأقصر، الرامسيوم، وادي الملوك، وادي الملكات، مقابر النبلاء، دير كارتر، منطقة العساسيف وغيرها من المناطق المختلفة.

وتأتي رحلات السياح إلى المناطق المختلفة داخل المحافظة السياحية وسط حضور كبير من السياح من مختلف الجنسيات، مع الالتزام بإرتداء الماسك الطبي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.