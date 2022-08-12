إصابة 14 شخصا في حريق مطعم بجنوب سيناء

أصيب 14 شخصًا باختناق جرّاء حريق اشتغل في أحد المطاعم السياحية الموجودة بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ.

السيطرة على النيران

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد باشتعال حريق بمطعم فارس للأسماك بمنطقة السوق التجاري بشرم الشيخ.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وجرت السيطرة على موقع الحادث، وإخماد النيران التي اشتعلت.

أسماء 14 مصابًا

الحريق أسفر عن إصابة 14 شخص هم:

１- إسلام عبدالجواد عبدالحميد 16 سنة، بني سويف، اختناق.

２- محمد جمال محمد22 سنة، البحيرة، اختناق.

３- عبدالرحمن محمد عبدالحميد 17 سنة، البحيرة.

４- مصطفى أمين سيد، اختناق.

５- محمد يحيى عنتر 26 سنة، المحلة، اختناق.

６- محمد سعد حسني 20 سنة، المنصورة، اختناق.

７- مصطفى إبراهيم عبدالرحمن 25 سنة، البحيرة.

８- محمد بهى الشرقاوي 21 سنة، الغربية، اختناق.

９- يوسف جمال هاشم 16 بني سويف، اختناق.

１０- فؤاد صبحي عنانى 14 الإسماعيلية، اختناق.

１１- محمد صلاح الصاوي 26 البحيرة، اختناق.

１２- عبدالرحمن السيد عماد16 المنوفية، اختناق.

１３- عبدالحميد حسن محمد19 المنوفية، اختناق.

１４- محمد محمد السيد 26 جنوب سيناء، اختناق.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ لتلقي العلاج، تحت إشراف الهيئة العامة بمرفق إسعاف فرع جنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المصابين حالتهم مستقرة وخرج عدد كبير منهم بعد تلقي العلاج، موضحًا أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة.

وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجرى تشكيل لجنة لتحديد توافر عوامل السلامة والصحة المهنية بالمكان من عدمه.