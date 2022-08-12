مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة به

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم 13 أغسطس.

قرار التجديد للمرة الثانية يمثل شهادة ووسام

وقال فضيلة المفتي في بيان له اليوم إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد له للمرة الثانية يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.

المفتي: لا زلنا على العهد مستمرين

واختتم فضيلة المفتي بيانه بقوله: «نحن لا زلنا على العهد مستمرين في جهودنا التي بدأناها قبل سنوات في دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات.

جدير بالذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 354 لسنة 2022 بمدِّ خدمة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2023، وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.