دار الإفتاء: الصلاة في جوف الليل.. هدوء وسكينة وطاعة

تعد الصلاة في جوف الليل من الأمور المقربة لقلوب العديد من المسلمين، لما فيها من هدوء وسكينة، إضافة إلى أن لها فضل كبير، وورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، في أكثر من موضع حيث حين قال تعالى: «والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما»، وغيرها من الشواهد التي تؤكد فضل الصلاة في جوف الليل، وجاءت هذه الآية تصف عباد الله الصالحين، وليست هي الموضع الوحيد في القرآن الذي ذكر الله عز وجل فيه الصلاة في جوف الليل، كقوله تعالى: «أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه».

فضل الصلاة في جوف الليل

وأوضحت دار الإفتاء المصرية فضل الصلاة في جوف الليل، في فتوى على موقعها الرسمي، مؤكدة أن قيام الليل من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما في هذه الصلاة من تقرب إلى الله عز وجل، وأشارت إلى قوله تعالى: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ»، وقوله تعالى: «كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ».

أحاديث النبي عن الصلاة في جوف الليل

كما لفتت الدار إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة في جوف الليل، حين قال صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، كما أشارت إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن فضل الصلاة في جوف الليل: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صلاة الليل تصلى مثنى مثني.

وأضافت دار الإفتاء أن الصلاة في جوف الليل لها شأن عظيم، فضلا عن أنها تعين العبد على الصعاب التي يواجهها في حياته، وأشارت الدار إلى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا»، (سورة المزمل:1-6).