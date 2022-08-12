«ناردين» ثالث العالم في المبارزة: «حققنا إنجازات كبيرة.. والمنافسين بيترعبوا مننا»

ناردين إيهاب، واحدة من بنات مصر اللاتي عشقن الرياضة، وبخاصة سلاح المبارزة، واستطاعت أن تحرز برونزية بطولة العالم للسلاح، التي أقيمت في مصر بشهر يوليو، وُلدت في 1 يناير عام 1996م واحترفت رياضة مبارزة السلاح، وفازت بالكثير من البطولات والألقاب بعد أن طورت أداءها من بداية لعبها.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا بعنوان «صائدة الجوائز.. ناردين إيهاب بطلة مصر في سيف المبارزة»، حيث حصلت ناردين على الميدالية البرونزية في عام 2015 ببطولة إفريقيا.

إنجازات كبيرة لناردين إيهاب

وفي الألعاب الإفريقية استطاعت ناردين أن تحصل على الميدالية الفضية الخاصة بالفردية والفضية الخاصة بالفرق، وشاركت في كأس العالم للسلاح في إيطاليا وتمكنت من الحصول على الميدالية البرونزية فيها، وفي عام 2016 حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للفرق، وفي عام 2017 حصلت على الميدالية الفضية في نفس البطولة السابقة.

وقالت ناردين، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن الرياضيين يجب أن يحتفلوا باليوم العالمي للشباب: «بنتعب طول السنة، وفي اليوم ده الناس بتحتفل بينا وتقدرنا، ولازم كلنا نحتفل بهذا اليوم».

نقلة تاريخية في اللعبة

وأضافت، أن اتحاد اللعبة أحدث نقلة تاريخية في اللعبة، فقد كان الدعم أقل كثيرا في الماضي مما هو عليه الآن، لأن اللعبة لم تكن معروفة، لكن منذ عامين تغير الأمر كثيرا، وزادت الساعات التدريبية كثيرا والمعسكرات الخارجية للمنتخبات الوطنية، وهو ما دفع اللاعبين إلى التركيز بشكل أكبر، وهو ما جعلهم يحققون إنجازات كثيرة في وقت قليل: «زمان مكنش حد بيعمل لنا حساب، لكن دلوقتي المنافسين بيترعبوا مننا».