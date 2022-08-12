«الرقابة على الصادرات» تفتتح أحدث معامل الاختبارات الكيميائية بميناء نويبع 

افتتح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، معامل الاختبارات الكيميائية بفرع الهيئة بنويبع، بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها وتجهيزها بأحدث أجهزة الفحص السريع والمستلزمات والأجهزة المساعدة وتدريب العاملين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص.

وشارك في مراسم الافتتاح اللواء ياسر عزت العاصي رئيس ميناء نويبع ، وسحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

تطوير معامل نويبع بتكلفة 10 ملايين جنيه

وأشار المهندس عصام النجار إلى أن تطوير معامل الهيئة بنويبع بتكلفة زادت عن 10 ملايين جنيه، بهدف فحص رسائل الكيماويات وكذلك إجراء الاختبارات الكيميائية على عينات السلع الصناعية «المنظفات والمواد اللاصقة – منتجات العناية بالشعر – العبوات والمنتجات الورقية- أخشاب الفورميكا»، الواردة إلى ميناء نويبع للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وجاء ذلك من خلال رفع البنية التحتية للمعامل وتجهيزها بالبنشات اللازمة وتجهيز المعامل بأحدث أجهزة الفحص السريع كما تم تجهيز المعمل بالكيماويات والمستلزمات والأجهزة المساعدة وعلى صعيد العنصر البشري، تم تدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص.

تطوير المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية بالهيئة

ولفت إلى أن هذا التطوير يأتي استكمالا لخطة تطوير كافة المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية بالهيئة وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة التي تتمثل في تقليل زمن الإفراج عن الرسائل وعدم نقل العينات خارج الموانئ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية بما يسهم في تيسير حركة التجارة المصرية وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.