التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان تهدد بتعطيل التجارة والسفر

تهدد التدريبات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية، بالقرب من تايوان، بتعطيل التجارة والسفر التجاري في شرق آسيا، ما يجبر السفن على تغيير مسارها بعيدًا عن أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، ومزيد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية المتوترة، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

وبحسب تقرير «سي إن إن»، بدأت الصين يوم الخميس تدريبات تشارك فيها القوات البحرية والجوية وقوات عسكرية أخرى في البحار والمجال الجوي المحيطين بتايوان، والتدريبات التي لم يسبق لها مثيل من حيث العدد هي استعراض مباشر للقوة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي حذرت الصين منها مرارًا وتكرارًا.

الدفاع الصينية تصدر خريطة لست مناطق حول تايوان

وأصدرت وزارة الدفاع الصينية، خريطة لست مناطق حول الجزيرة، قالت فيها إنها ستجري تدريبات جوية وبحرية بالإضافة إلى مناورات بالذخيرة الحية طويلة المدى تستمر حتى يوم غد، وتم تحذير السفن والطائرات بالبقاء خارج المناطق خلال التدريبات.

حصار بحري وجوي

وقالت تايوان، إن التدريبات العسكرية ترقى إلى مستوى «حصار بحري وجوي» و«انتهاك للمياه الإقليمية لتايوان والمنطقة المتاخمة لها»، كما أنها تهدد بتعطيل التدفقات التجارية في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.

مضيق تايوان طريق تجاري رئيسي للسفن ويعد مضيق تايوان، وهو ممر مائي يبلغ عرضه 110 أميال ويفصل بين جزيرة تايوان وآسيا القارية، طريقًا تجاريًا رئيسيًا للسفن التي تحمل البضائع بين الاقتصادات الرئيسية في شمال شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وبقية العالم.

ولم يتضح بعد ما سيكون التأثير على المدى الطويل، لكن شركات الشحن تتوقع تأخيرات بسبب إعادة التوجيه، والمبيعات الملغاة المحتملة، والتكاليف المرتفعة للعمال الذين يعملون ساعات أطول.