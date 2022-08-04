التجارة: «الرقابة على الصادرات والواردات» استقبلت 47 ألف رسالة خلال 6 أشهر

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام الحالي (يناير – يونيو)، عن أنّ الهيئة استقبلت 46 ألفا و904 رسالة، منها 31 ألفا و548 رسالة صناعية و15 ألفا و356 رسالة غير صناعية.

عدد الرسائل الصناعية المقبولة والمرفوضة

وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنّ عدد الرسائل الصناعية المقبولة بلغ 29 ألفا و844 رسالة، في حين بلغ عدد الرسائل الصناعية المرفوضة 1704 رسالة، مشيرا إلى أنّ عدد الرسائل غير الصناعية المقبولة بلغ 14 ألفا و943 رسالة، بينما بلغ عدد الرسائل غير الصناعية المرفوضة 413 رسالة.

وأوضح النجار، أنّ معامل الهيئة فحصت خلال الفترة محل التقرير، 105 آلاف و685 رسالة، منها 7767 عينة غذائية و45 ألفا و616 عينة كيمائية، و47 ألفا و161 عينة صناعية و5141 عينة تعاقد.

وأشار إلى أنّه وفقا لتكليفات وزيرة التجارة والصناعة للهيئة، بإصدار شهادات البيع الحر للمنتجات المصدرة، أصدرت الهيئة 14 شهادة لشركات مصرية مصدرة لتونس والمغرب والكويت والجزائر، مشيرا إلى أنّ الهيئة أصدرت خلال الفترة محل التقرير 189 ألفا و978 شهادة منشأ طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة باتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم وذلك لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية للصادرات المصرية.

التسجيلات التجارية

وفيما يتعلق بالتسجيلات التجارية، لفت رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى استخراج 12 ألفا و974 سجل قيد جديد وتجديد وإضافة، تضمنت 3566 سجل مستوردين و3497 سجل مصدرين و871 سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية و3934 سجل مستلزمات إنتاج و787 سجل سمسرة عقارية و319 سجل دعاية وإعلان.

وعن خدمة المواطنين والعملاء، تابع النجار أنّ الهيئة تلقت 24 ألف اتصالا، وردت على 240 استفسارا على خدمة «اسأل ونحن نجيب»، واستقبل بموقع الهيئة الإلكتروني الذي تخطى عدد زائريه 151 ألفا، كما تم إصدار 15 ألفا و168 تقريرا لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار، مشيرا إلى أنّ الهيئة أنشات وحدة تسهيل عمل المصدرين لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

ونوه النجار بأنّ مركز تدريب الهيئة درّب 1033 في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة وبرامج الأيزو، وخلال الفترة محل التقرير جرى افتتاح مبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة، وتوقيع بروتوكولي تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وغرفة الصناعات الكيماوية.

وأضاف أنّه يتم تمديد الاعتماد لوحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات ليشمل البلاستيك القابل للتحلل ومنتجات البطاريات الكهربائية والمنظفات والورق والكرتون، وفقا للائحة الفنية السعودية، إذ إنّ الوحدة مسجلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومدرجة على منصة سابر كجهة تقييم مطابقة مقبولة لدى المملكة العربية السعودية.