معلومات عن كلية التعليم الصناعي.. وخبير تربوي: تقترب من تخصصات الهندسة

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة زاد معدل بحث الطلاب عن الكليات المتاحة التي تؤهلهم لسوق العمل، خاصة أن مهنًا جديدة شهدها سوق العمل بجانب التطور الذي يواكبه في مجالات تتطلب إنشاء كليات جديدة تتماشى مع احتياجات الوظائف والمهن الحديثة ومن بين تلك الكليات المختلفة كلية التعليم الصناعي.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، كل ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة من معلومات عن كلية التعليم الصناعي.

تعتبر كلية التعليم الصناعي واحدة من الكليات العملية المهمة بالجامعات المصرية حيث يحصل الخريجون منها على شهادة بكالوريوس في مجال التعليم الصناعي في تخصصات مختلفة إذ توجد الكلية بـ4 جامعات مصرية هي السويس وسوهاج وحلون وبني سويف.

سنوات الدارسة بكلية التعليم الصناعي

مدة الدراسة بكلية التعليم الصناعي 4 سنوات على أن تكون السنة الأولى سنة عامة، يعرف فيها الطالب مداخل للتخصصات، ومن ثم يبدأ في التخصص بالأقسام الأخرى، وذلك وفقًا لمجموع درجاته وتقديره في الفرقة الأولى وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة وكذلك الطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية.

تتعدد أقسام كلية التعليم الصناعي منها قسم الميكانيكا والذي يضم شعبة إنتاج وشعبة تبريد وتكييف، وقسم الكهرباء الذي يشمل على شعبة القوى والآلات والإلكترونيات، بجانب قسم الإنشاءات المدنية والمعمارية وقسم تكنولوجيا سيارات وجرارات وقسم الإلكترونيات.

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن كلية التعليم الصناعي تعد فرصة كبيرة للطلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة» الذين لم يستطيعوا الالتحاق بكلية الهندسة أن يدرسوا التخصصات الهندسية وذلك لأن كلية التعليم الصناعي تعادل إلى حد كبير كلية الهندسة في تخصصاتها المختلفة.

مجالات العمل لخريجي الكلية

وتابع الخبير التربوي أن خريج كلية التعليم الصناعي عقب تخرجه يحصل على عضوية نقابة المهندسين التطبيقيين، إذ يتم العمل في مجالات مختلفة حيث يمكن لخريج «شعبة الإنتاج» العمل على أي خط إنتاج تابع لشركة أو مصنع، وخريج شعبة الإلكترونيات يساوي المهندس الإلكتروني، وخريج شعبة التحكم مساويًا لمهندس كهرباء، أما شعبة النسيج فيتمكن من العمل كمصمم ديكورات أو مصمم أزياء، وخريج «شعبة مدني» يكون الطالب مساويًا لمهندس معماري.