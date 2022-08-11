بعد تقديم التظلم.. طلبة الثانوية العامة يحلمون بفرصة ثانية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة فرصة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا، على أن يتم دفع رسوم إعادة تصحيح المواد التي يرغبون في التظلم عليها أولًا، والتي يبلغ قيمتها 300 جنيه للمادة الواحده عبر منافذ الدفع البنكي.

وفي هذا السياق، تواصلت «الوطن» مع عدد من الطلبة وأولياء أمورهم، الذين تقدموا بعمل تظلمات؛ للتعرف على شكواهم ومدى آملهم في الحصول على المزيد من الدرجات التي تؤهلهم للإلتحاق بالكليات التي يرغبونها.

صدمة «رؤى» بعد ظهور النتيجة

عبرت «رؤى أحمد»، شعبة علمي علوم، من محافظة أسيوط، عن حزنها الشديد عندما علمت بحصولها على 88% في امتحانات الثانوية العامة، لأنها كانت تخطط دخول كلية الطب، لافتة إلى أنها كانت تراجع الامتحان مع أساتذة المواد بعد انتهاء اللجنة بما جعلها تتوقع تجاوزها لنسبة 90% بسهولة، موضحة: «اتصدمت لما عرفت النتيجة»، ولذلك قدمت تظلمًا في مواد العربي والأحياء والفيزياء، كما قالت لـ«الوطن».

وتأمل والدة رؤى أن تحصل ابنتها على المزيد من الدرجات التي تؤهلها لدخول كلية الطب حتى تتحقق أمنية ابنتها، لأنها تعبت طوال العام الدراسي، وكانت تقضي كل وقتها في استذكار الدروس، موضحة: «والله اضطريت أستلف فلوس التظلم علشان مكسرش بخاطرها»، ووضعت أسرة رؤى خطة بديلة في حالة عدم الحصول على درجات، بالالتحاق بالمعهد الفني الصحي الذي يجعلها تدرس في مجال قريب من الطب.

توقعات بالحصول على درجات بعد التظلم

وقالت «الزهراء إبراهيم» من محافظة الإسكندرية، إنها دخلت في نوبة من البكاء عند علمها الحصول على مجموع 76% بما لا يؤهلها لتحقيق حلمها في الإلتحاق بكلية الأسنان أو الصيدلة، موضحة: «كنت علمي علوم، والامتحانات كانت صعبة بس كنت متوقعة أجيب مجموع أعلى»، ولذلك تقدمت بتظلم في مواد الفيزياء والأحياء.

«الزهراء» لا ترى نفسها سوى طبيية أسنان أو صيدلانية، ما جعلها لا تخطط للالتحاق بكليات أخرى، لأنها بذلك تتنازل عن حلمها، وفق تعبيرها لـ«الوطن».

تظلمات في الكيمياء والأحياء والعربي

وقالت والدة محمد خالد، من محافظة الجيزة، إن الأسرة تعيش حالة من الصدمة منذ حصول ابنهم على مجموع 43%، الذي كان يعرف بتفوقه طوال سنوات الدراسة، موضحة: «فوجئنا أنه شال فيزياء»، واضافت أن محمد بذل ما في وسعه في استذكار دروسه، ما جعل العائلة تتوقع له الحصول على مجموع الطب أو الصيدلة.

«من ساعة النتيجة وهو في حالة اكتئاب مخلياه نايم على طول» كما قالت والدة محمد، موضحة أن الحالة السيئة التي تعيشها الأسرة لم تجعلها تفكر في تقديم التظلم سوى مؤخرًا في مواد الكيمياء والأحياء والعربي، على أمل أن يحصل على مزيد من الدرجات التي تؤهله للإلتحاق بأي كلية بعد أداء امتحان مادة الفيزياء دور ثان.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن من يتقدم بتظلم ويتم دعوته للاطلاع بمقر الكنترول يتسلم كراسة الأسئلة الخاصة به ونموذج الإجابة المقابل لها والبابل شيت الخاص به ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه في حضور ولى الأمر خلال جلسة الاطلاع كي يتأكد من النتيجة.