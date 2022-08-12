حبس 23 متهمًا في قضايا مخدرات وضبط 3 مسجلين أحدهم هارب من 171 حكما في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 23 متهما في عدة قضايا تهريب وتجارة المخدرات وتنفيذ أحكام واستيلاء على الدعم التمويني المخصص للمواطنين.

ضبط 19 متهما في قضايا مخدرات بالقليوبية

في طوخ أمرت جهات التحقيق بحبس 19 متهما جرى ضبطهم خلال حملة استهدفت البؤر الإجرامية بطوخ بينهم 8 لهم معلومات جنائية بتهمة ترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة المختلفة الأنواعن وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وحرزت جهات التحقيق المضبوطات وأمرت بإرسال الاحراز للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد قيام حملة امنية مكبرة شارك فيها رئيس مباحث طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 19متهما لعدد 8 منهم معلومات جنائية كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7265 حكما.

ضبط 3 مسجلين خطر هاربين بالخانكة

وفي الخانكة أمرت جهات التحقيق بحبس 3 مسجلين خطر أحدهم هارب من 171 حكما في قضية تبديد، والآخران بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة يفيد قيام حملة استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت عن ضبط 3 أشخاص أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في عدد 171 قضية تبديد، والمقضي فيها بالحبس 48 سنة و3 أشهر، وجمعيهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة أثناء تواجدهم بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزة إثنين منهم 2 بندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بالأحكام الصادرة ضده، كما اعترف المتهمان الآخران بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.

التحفظ على بدال تمويني بتهمة الاستيلاء على الدعم

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على بدال تمويني يقوم بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة حيث تم ضبط 622 بطاقة تموينية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط شخص يدير يدير محل بدال تمويني ومخبز بلدي ضبط بحوزته 622 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم.

في سياق متصل جرى ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية ملح طعام بدون ترخيص ضبط به 74 طن ملح طعام ومستلزمات إنتاج منتج نهائي بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية «تحجر» وتشكل خطراً على الصحة العامة و3 ماكينة خط إنتاج لزوم التعبئة تمهيداً لطرحها بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر ضبط به 6600 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بدون مستندات ومجهولة المصدر للاتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة حملة للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية والورش الحرفية الموجودة بنطاق الحي أسفرت عن ضبط 3 مصانع للبلاستيك، وتشغيل معادن بدون ترخيص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، وإخطار الدفاع المدني.